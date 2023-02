Lommedalen-løperen kom med avsløringen før onsdagens parallellslalåm under alpin-VM i Frankrike. I et intervju med Viaplay sa 35-åringen at han nå ser mot verdenscuprennene som gjenstår i vinter.

– Så får vi se, men mest sannsynlig er det nå tid for å følge opp de små og hjelpe til litt hjemme, sa Nestvold-Haugen til kanalen.

– Betyr det at du har tatt en avgjørelse?

– Jeg har vel egentlig det, svarte Nestvold-Haugen.

– Dette blir siste sesongen?

– Ja.

OL og VM-medaljer

Nestvold-Haugen har én seier og totalt fem pallplasser å se tilbake på fra verdenscupen.

35-åringens kanskje største høydepunkt i karrieren kom under VM-storslalåmen i St. Moritz i 2015, da han kjørte ned til bronse.

Han var også en del av det norske parallellaget som tok OL-bronse i Pyeongchang 2018.

Nestvold-Haugen har totalt 207 starter i verdenscupen og har deltatt i tre OL og sju VM.

Reserve

Veteranen ble kalt inn til årets VM som reserve etter Atle Lie McGrath skadet kneet under super-G-rennet.

35-åringen har imidlertid ikke fått det helt til å svinge i storslalåmløypa denne sesongen. Hans beste plassering er en 14.-plass fra verdenscupåpningen i Sölden.

Nesvold-Haugen var med på det norske parallellaget som tok sølv under tirsdagens lagkonkurranse og var tre skarve hundredeler unna å kvalifisere seg til onsdagens individuelle parallellslalåm.

Han kjørte riktignok ikke i lagkonkurransen, men fikk likevel tildelt sølv ettersom han var satt opp som en del av laget.