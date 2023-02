Skadeskutt Tottenham tapte for Milan i mesterligaen

Leiespilleren Brahim Díaz sørget for en drømmeåpning for «Rossoneri» da han stupheadet ballen i mål etter snaut sju minutter. Det var 23-åringens første mål i turneringen noensinne.

På et langt oppspill tapte Cristian Romero en luftduell med Theo Hernandez, som fikk med seg ballen og skjøt fra spiss vinkel. Fraser Forster blokkerte skuddet, men på returen fyrte Brahim løs. Forster sto for en glitrende enhåndsredning, men Milan-spilleren fulgte opp og stupte ballen i mål.

Etter ledermålet presset gjestene på for utligning. Uten større sjanser låste kampen seg, og det ble i stedet utkjempet harde dueller spillerne imellom.

– Det var ikke vanskelig å vite at det ville bli mange dueller i denne kampen. Jeg er fornøyd med hvordan mine spillere sto opp. Vi skulle gjerne ha scoret et mål til. Vi vet at returkampen blir vanskeligere, sa Milan-trener Stefano Pioli.

Vinket av

Harry Kane skjøt i tverrliggeren rett før pause, men en offside på Son Heung-min i forspillet betydde at det ikke ville talt om ballen hadde gått inn.

Til tross for to store sjanser ved Charles De Ketelaere og Malick Thiaw på tampen, greide ikke Milan å øke seiersmarginen. Laget reiser til returmøtet i London 8. mars med et forsprang på ett mål.

– Vi møtte et godt lag. Ikke glem at Milan vant serien i fjor, det gjorde ikke vi, sa Tottenham-manager Antonio Conte til BT Sport etter gjensynet med San Siro, der han var Inter-trener i flere år.

– Vi var ikke gode nok ved scoringen deres. Etter den starten ble det en tøff oppgave i vanskelige omgivelser. Vi prøvde å slå tilbake, men Milan forsvarte seg bra.

Skadereduserte lag

Tirsdagens mesterligamøte var preget av to skadepregede klubber. Spesielt Tottenham har måttet gjøre drastiske omstillinger den siste tiden etter å ha tapt viktige spillere.

I Hugo Lloris' fravær har Fraser Forster forsøkt å tette tomrommet klubbkapteinen etterlot, en utfordring som har vist seg vanskelig.

Contes midtbanejuvel Rodrigo Bentancur er ute for resten av sesongen. Også Yves Bissouma er ute med et lengre avbrekk. For å gjøre vondt verre måtte Conte også greie seg uten Pierre-Emile Højbjerg som var utestengt.

Oliver Skipp og Pape Matar Sarr spilte sentralt på midtbanen. De to ungguttene vartet opp med en heroisk innsats i forsøket på å stoppe Milans store stjerner, men kunne ikke forhindre tap.

Conte tilbake

Conte var tilbake på sidelinjen etter en opererasjon i galleblæren. Det var ventet at han skulle ta en pause fra fotballen, men han trosset legene og var igjen tilbake for å lede mannskapet sitt.

Det var Contes assistenttrener Cristian Stellini som holdt fortet i sjefens sykdomsfravær. Selv med den energiske italieneren tilbake på sidelinjen ville det seg ikke for Spurs.