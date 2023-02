Ærespris til Per-Mathias Høgmo

Prisen tildeles en norsk leder eller trener som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for idretten i de senere år. Det skal i tillegg legges vekt på konkrete resultater.

Høgmo ledet i fjor den svenske fotballklubben Häcken til et historisk seriemesterskap.

«Han har sammen med laget og trenerteamet stått for bragden å reise seg fra nedrykksposisjon i den svenske ligaen til svensk mesterskap 2022. For prestasjonen ble han kåret til årets trener i svensk fotball», heter det i begrunnelsen for tildelingen av æresprisen.

«Per Mathias er en involverende leder som har god fagkunnskap, stort erfaringsgrunnlag og som ikke redd for å benytte utradisjonelle virkemidler. I sin lange karriere har han vist at han kan tåle både opp- og nedturer. Selv om det til tider har stormet rundt Per-Mathias, spesielt når resultatene ikke har kommet, så har han reist seg og kommet tilbake og bevist at hans stil og teorier i de riktige omgivelsene kan gi gode resultater», skriver juryen videre.

Høgmo har en lang trenerkarriere bak seg. Han var blant annet norsk landslagssjef for menn fra 2013 til 2016. I 2000 vant kvinnelandslaget OL-gull under hans ledelse.