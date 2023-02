Thingnes Bø fortsatte dermed der han har startet mesterskapet i Tyskland. Han har fire gull av fire mulige så langt.

– Det var bare en fantastisk dag i løypa. Jeg var så rolig før start. Jeg tok en veldig kort oppvarming, for jeg måtte passe på ikke å bli solbrent her ute, så jeg holdt meg inne i bua, gliste verdensmesteren til NRK.

– Jeg hadde knallgode ski og følte meg bra på standplass, rota bare med et par skudd, la han til.

Totalt har stryningen nå 16 VM-gull på merittlista. Ole Einar Bjørndalen har flest i skiskytterhistorien med 20. Bjørndalen har 45 mesterskapsmedaljer totalt i karrieren. Thingnes Bø er nå oppe i 28.

Historisk bra

Stryningen har manglet VM-gullet på normaldistansen. Tirsdag kompletterte han sin fantastiske merittliste.

Thingnes Bø måtte tåle to bom på standplass tirsdag, men fra startnummer elleve kom han likevel først til mål etter å ha smadret konkurrentene i langrennsfart. Franske Quentin Fillon Maillet var blant annet slått med to og et halvt minutt i sporet.

– Jeg skjønte ingenting da jeg tok ham igjen, og jeg skjønte ingenting da jeg kom først over mål. Det var ingen som hadde gått der, sa verdensmesteren.

Seieren var hans niende på rad denne sesongen.

– Det skal egentlig ikke være mulig, sa Thingnes Bø.

– Dette er et historisk godt løp. Han driver med en helt annen idrett enn konkurrentene akkurat nå, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith da Thingnes Bø hadde krysset målstreken.

Han mer enn antydet at langrennet verdensmesteren fra Stryn viste fram kan ha vært det beste i skiskytterhistorien.

Sølv til Lægreid

Sturla Holm Lægreid var nærmest lagkameraten på søndagens jaktstart. Torsdag doblet han sølvfangsten i Oberhof med et nytt meget solid løp under tunge forhold.

– Jeg hadde et lite håp om gullet, men jeg skjønte det ville blitt tøft selv med 20 treff. Det er sånn igjen at sølvmedaljen blir jo gull for resten, sa Lægreid etter rennet.

Lægreid måtte tåle ett tilleggsminutt. I mål var den regjerende verdensmesteren på normaldistansen slått med ett minutt og ti sekunder av Thingnes Bø. I langrennstid var han dermed slått med ytterligere ett minutt.

Svenske Sebastian Samuelsson truet Lægreids bronse, men var slått med fire fattige tideler av nordmannen. Dermed kopierte svensken plasseringen fra jaktstarten.

Nevnte Maillet ble nummer fire.

Tøft løp

Tarjei Bø og Vetle Sjåstad Christiansen måtte i likhet med gullvinneren tåle to bomskudd på standplass. I mål var Bø nummer sju, slått med to og et halvt minutt. Christiansen var distansert med ytterligere minuttet på 10.-plass.

– Jeg tror det er det tøffeste løpet jeg har gått, både med tanke på løypa og forholdene. Det var mer løfting av bein enn det var skyving av ski. Det var bare å tråkke seg framover. Det var ikke mye respons fra underlaget, sa Christiansen.

VM-debutanten Endre Strømsheim gikk inn til 15.-plass med tre bom.

Johannes Dale måtte tåle fem tilleggsminutter. Han endte helt nede på 47.-plass.