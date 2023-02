Liverpool krever at Uefa følger alle råd i knusende rapport etter mesterligakaos

Mandag kom konklusjonene i en rapport et uavhengig panel har utarbeidet i kjølvannet av kampen på Stade de France. Den var nådeløs og konkluderte med at Uefa må bære hovedansvaret for det som skjedde.

Tusenvis av Liverpool-tilhengere slapp ikke inn på stadion for å se gigantkampen mot Real Madrid. Kaoset førte til farlige situasjoner, og fransk politi brukte tåregass og pepperspray utenfor arenaen. Det førte til panikk.

Liverpool oppfordrer nå Uefa-toppene til å implementere samtlige anbefalinger som framkommer i rapporten.

Klar uttalelse

«Vi oppfordrer Uefa og andre på toppen av fotballpyramiden til å gå sammen og ta positive og transparente handlinger for å sikre at det ikke oppstår flere «nestenulykker», skriver klubben i en uttalelse tirsdag.

«Som en fotballklubb med stolt historie i Europa, ber vi Uefa om å gjøre det rette og implementere de 21 anbefalingene for å sikre sikkerheten til alle fotballsupportere som deltar på enhver fremtidig Uefa-kamp.», heter det videre.

Rapporten konkluderte blant annet med at det ikke er grunnlag for å si at supportere med falske billetter skapte kaoset i Paris. Denne forklaringen ble brukt av myndighetene i etterkant.

Det pekes også på at fransk politi ikke jobbet tett nok med Uefas folk, hvilket førte til opphopning av mennesker i et område som er notorisk kjent for å kunne gi kaotiske tilstander i forbindelse med kamper på Stade de France. Politiets bruk av tåregass og pepperspray kritiseres også.

Lovet å se på rådene

«De farlige forholdene utenfor arenaen ble forverret av politiets bruk av tåregass mot den urolige mengden av sivile, samt bruk av pepperspray mot supportere som forsøkte å ta seg inn med gyldige billetter», skriver granskerne ifølge The Guardian.

«Det er bemerkelsesverdig at ingen døde.», lyder konklusjonene videre.

Uefa lovet på sine nettsider mandag at forbundet skal se nærmere på konklusjonene og de rådene utvalget bak granskningen foreslår.

– På vegne av Uefa vil jeg beklage på det sterkeste nok en gang til alle de som ble berørt av hendelsene som utspilte seg på det som skulle ha vært en feiring av klubbsesongen, sier generalsekretær Theodore Theodoridis i en uttalelse.