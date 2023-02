Røiseland dropper normaldistansen i VM: – Det er aldri gøy å stå over

Totalbelastningen oppgis som årsak.

Røiseland startet mesterskapet med å være med på laget som tok gull i blandet stafett sist onsdag. På sprinten ble det 4.-plass, mens hun tok bronse på jaktstarten søndag.

– Det er flere ting som ligger bak dette, og vi hadde en god diskusjon i går, først i trenerteamet og så med Marte og de andre utøverne. Hvis vi ser på helheten og det resterende programmet, er vi kommet fram til at dette er den beste avgjørelsen for Marte og resten av laget, sa trener Patrick Oberegger under tirsdagens presstreff.

– Vi er veldig komfortable med avgjørelsen. Marte skal gå parstafetten. Det er et tøft program. Formen er god, men ikke helt på topp. Vi trenger den beste utgaven av Marte i resten av mesterskapet. Marte ønsket også denne løsningen selv, la han til.

Oberegger sier at dette ble en avgjørelse som alle er fornøyd med.

Sett fram til

En liten halvtime etterpå var det Olsbu Røiselands tur til å snakke.

– Det er aldri gøy å stå over et renn i VM, og jeg hadde sett veldig fram til normaldistansen. Det skal jeg innrømme. Men med den oppkjøringen jeg har hatt, så ble vi enige om at totalbelastningen ble for stor ved å gå alt. Da måtte jeg ha litt energi igjen til de tre siste øvelsene i VM, sa Røiseland.

Hun er fornøyd med at hun får gå parstafetten, som er den neste øvelsen på programmet etter normaldistansen.

– Jeg synes det er kjempegøy at jeg er tatt ut til parstafett. Det er en stor medaljemulighet for Norge. Det er bra at de har troen på meg, og jeg takker for det. Da må jeg være godt forberedt og ikke slite meg ut på en 15 kilometer først. Jeg visste at det kunne bli snakk om tøffe prioriteringer før VM startet. Jeg tror dette er det smarteste å gjøre. Man er nødt til å ta konsekvensene av belastningen og det man har fått gjort før mesterskapet kom i gang, sa Røiseland.

Normaldistansen er den eneste distansen som Marte Olsbu Røiseland ikke har tatt gull i.

– Vi tok denne avgjørelsen sammen. Til slutt ble den enkel, konstaterte 32-åringen.

Forstår

Lagvenninnen Karoline Knotten har forståelse for avgjørelsen.

– Marte er smart. Det er nesten så vi må takke henne for at hun sparer energi til stafetten, som vi har mål om å ta medalje i uansett hvem som går, sa Knotten til NTB.

Røiseland ble VM-dronning i 2021 og OL-dronning i fjor, men denne sesongen har hun hatt det vanskelig. Hun slet med helsa en lang periode og kom først til start i verdenscupen i januar. Hun rakk å delta i fem individuelle løp i verdenscupen før mesterskapet i Oberhof kom i gang.