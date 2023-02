Uefa får kritikk etter mesterligakaos: – Merkelig at ingen døde

En rekke britiske medier, blant dem The Guardian , omtaler innholdet i rapporten Det europeiske fotballforbundet (Uefa) selv har bestilt i kjølvannet av de kaotiske scenene som oppsto under storkampen mellom Liverpool og Real Madrid på Stade de France i mai i fjor.

Tusenvis av Liverpool-tilhengere slapp ikke inn på stadion for å se gigantkampen. Kaoset førte til farlige situasjoner, og fransk politi brukte tåregass og pepperspray utenfor arenaen. Det førte til panikk.

Nå foreligger konklusjonene på undersøkelsene Uefa selv har gjort i saken. Innholdet i rapporten lekket ut i mediene mandag. Det fikk blant andre Liverpool til å reagere skarpt. Klubben hevder den ikke kjente til konklusjonene før de dukket opp i mediene.

Ville hatt rapporten først

«Det er enormt skuffende at en rapport av slik betydning, så viktig for fotballsupporteres liv og fremtidige sikkerhet, skal lekkes ut og publiseres på denne måten», skriver klubben mandag.

«Det uavhengige panelet har arbeidet i åtte måneder, og det er bare rett og rimelig at innholdet i rapporten publiseres til våre støttespillere på en passende måte», heter det videre.

Liverpool opplyser videre at klubben ikke har ytterligere kommentarer før rapporten er lest i sin helhet.

Ifølge The Guardian er hovedkonklusjonen at Uefa bærer ansvaret for scenene som utspilte seg på Stade de France. Fransk politi og franske myndigheter får samtidig også til dels tøff kritikk.

Samarbeidet ikke godt nok

Et av punktene som fremheves er at Uefa har marginalisert sin egen sikkerhetsavdeling som ledes av sloveneren Zejlko Pavlica. Han er nær venn av president Aleksander Ceferin.

Rapporten, som omtales som nådeløs, konkluderer videre med at det ikke er grunnlag for å si at supportere med falske billetter skapte kaoset. Denne forklaringen ble brukt av myndighetene i etterkant.

Det pekes også på at fransk politi ikke jobbet tett nok med Uefas folk, hvilket førte til opphopning av mennesker i et område som er notorisk kjent for å kunne gi kaotiske tilstander i forbindelse med kamper på Stade de France. Politiets bruk av tåregass og pepperspray kritiseres også.

«De farlige forholdene utenfor arenaen ble forverret av politiets bruk av tåregass mot den urolige mengden av sivile, samt bruk av pepperspray mot supportere som forsøkte å ta seg inn med gyldige billetter», skriver granskerne ifølge The Guardian.

«Det er bemerkelsesverdig at ingen døde.», lyder konklusjonene videre.

Tidligere utredning

Uefa skriver på sine nettsider mandag at forbundet skal se nærmere på konklusjonene og de rådene utvalget bak granskningen foreslår.

– På vegne av Uefa vil jeg beklage på det sterkeste nok en gang til alle de som ble berørt av hendelsene som utspilte seg på det som skulle ha vært en feiring av klubbsesongen, sier generalsekretær Theodore Theodoridis i en uttalelse.

– Spesielt vil jeg be om unnskyldning til supporterne til Liverpool FC for opplevelsene mange av dem hadde da de deltok på kampen og for meldingene som ble sendt ut før og under kampen som hadde den effekten at de urettmessig klandret dem for situasjonen som førte til det forsinkede avsparket, legger han til.

Den franske senatoren Laurent Lafon presenterte allerede i juli i fjor funnene til en granskingskommisjon han ledet i sakens anledning. Der ble det også påpekt «en rekke mangler» i planleggingen og avviklingen av Champions League-finalen.

Franske myndigheter la tidlig skylden på de britiske supporterne og et stort omløp av falske billetter. Senere gikk man tilbake på disse uttalelsene, og i Lafons rapport ble det understreket at fansen ikke kunne bebreides.

Real Madrid vant finalekampen 1-0.