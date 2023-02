Brentford fordømmer hetsen spissen deres har mottatt det siste døgnet.

– Vi er både forferdet og lei oss for at Ivan har blitt utsatt for dette nok en gang, sier klubben i en uttalelse.

Engelskmannen ble også utsatt for lignende kommentarer etter 2-0-seieren over Brighton tilbake i oktober.

– Hvor mange ganger må dette skje? spør klubben i den samme uttalelsen.

Lørdagens motstander, Arsenal, har også gått ut med en støtteerklæring til Toney.

– Vi fordømmer all form for diskriminering og har nulltoleranse for slike situasjoner, sier London-klubben på Twitter.

Arsenal sier de jobber sammen med Brentford for å identifisere hvem som står bak meldingene.

Hvorvidt Toneys 1-1-mål skulle blitt stående har vært et tema for debatt etter lørdagens oppgjør. Søndag erkjente den engelske dommerforeningen at målet ikke skulle blitt godkjent grunnet en offsidesituasjon i forkant.