Solberg vant årets første VM-runde: – En fantastisk helg

Rally Sverige ble kjørt i Umeå og gikk over 18 etapper. Solberg var raskest på ti av fartsprøvene.

– Det har vært en fantastisk helg, sa Solberg etter målpassering, ifølge VG.

Norsk-svensken kjører for tyskbaserte Toksport i WRC2-klassen denne sesongen etter et skuffende fjorår for Hyundai i toppklassen.

Solberg, som er sønn av Norges tidligere rallyverdensmester Petter, kjører på svensk lisens.

– Klart jeg var nervøs, men Oliver kjører veldig smart, sa faren til avisen.

Norske Ole Christian Veiby endte 42,3 sekunder bak Solberg på 2.-plass.

– Det har vært en morsom duell med Oliver. Vi tapte for mye fredag, sa Veiby.

I toppklassen var det estlenderen Ott Tänak som vant.

Solberg og Veiby endte som nummer sju og åtte i det totale sammendraget.