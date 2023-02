Den mektige presidenten i Den internasjonale olympiske komité (IOC) tok seg tid til et intervju i pressesonen foran herrenes VM-utfor i Courchevel. Alle spørsmålene handlet om Russland-/Ukraina-konflikten og debatten rundt hvorvidt russere bør slippes inn igjen i internasjonal toppidrett og mesterskap.

Bach understreket sin medfølelse med det ukrainske folk og sa at IOC «deler deres sorg og lidelse». Samtidig fortalte han at det pågår diskusjoner om å la russerne konkurrere i internasjonale mesterskap i løpet av året.

– Vi har sett i Australian Open at en ukrainsk tennisspiller spiller mot en nøytral spiller med russisk pass. Vi har sett en belarusisk spiller med nøytral status som til og med vant Australian Open. Så hvorfor skal ikke dette være mulig i et svømmebasseng eller i turnsalen? spurte Bach.

– Vi tar bekymringene om menneskerettigheter på alvor og må vurdere dette … Det er ikke opp til regjeringer å avgjøre hvem som kan delta i idrettsarrangementer. Det ville vært slutten på internasjonale idrettskonkurranser og VM og OL slik vi kjenner det i dag. Alt dette er med i vurderingen vår, fortsatte den tyske IOC-toppen.

Ømfintlig tema

Debatten har rast den siste tiden etter at IOC publiserte en uttalelse der komiteen åpnet for å la russere og belarusere konkurrere internasjonalt under nøytralt flagg.

Norges Idrettsforbund er blant dem som reagerte skarpt på utspillet, som IOC blant annet begrunnet med at et flertall av utøverrepresentantene er positive.

Søndag sa Bach at det ikke dreier seg om OL i Paris i 2024, men enda nærmere fram i tid.

– Først og fremst diskuterer vi dette. Det er ikke noe snakk om Paris ennå. Det vi snakker om er idrettsarrangementene som skal holdes i år, forklarer han.

– Fredsoppdrag

Bach er opptatt av at idrettens har som mål å forene folk.

– Sportens oppdrag er å samle, ikke å bidra til mer splittelse, konfrontasjon og eskalering. Historien vil vise hvem som gjør mest for fred, hvem som ønsker å holde en åpen kommunikasjon, og hvem som ønsker å isolere og splitte folk, sier Bach og fortsetter:

– Vi har hatt fantastisk suksess med dette i den olympiske bevegelsen. Dere husker kanskje hva vi har gjort mellom Nord- og Sør-Korea, hva vi har gjort med hensyn til Israel og Palestina, hva vi har gjort med Kosovo og mange andre konflikter. Dette er vår rolle – å samle folk.