Polsk «hjemmeseier» i superlagkonkurransen i hopp – Norge på 6.-plass

Den norske duoen Marius Lindvik og Halvor Egner Granerud var aldri med i tetstriden og endte på en heller skuffende 6.-plass.

Polen seiret 13,2 poeng foran Østerrike og 24,1 foran Japan. Norge var slått med 52,6 poeng i den aller første superlagkonkurransen i verdenscupen for menn.

Ingen av de polske hopperne var best i sin gruppe i noen av de tre omgangene, men ingen kunne måle seg med deres jevnt høye prestasjoner.

Polsk hoppuke

– Det var en glede å hoppe for Polen i en historisk konkurranse, og vi følte det som vi var på hjemmebane. Vi begynner å tenke at vi kan starte en polsk hoppuke med renn i Wisla, Szczyrk, Zakopane og Lake Placid, sa Kubacki i seiersintervju med arrangøren.

Etter den første av tre omganger var Norge på femteplass, 30,6 poeng bak ledende Østerrike. Lindvik hoppet 122 meter og Granerud 120,5. Begge var femte best i sin gruppe.

Norge falt til 6.-plass i den andre omgangen, 31,9 poeng bak Polen som til glede for sine mange tilhengere hadde overtatt førsteplassen. Lindvik hoppet 118 meter og var sjette best i sin gruppe. Det hjalp ikke at Granerud var tredje best i sin gruppe med 125 meter.

Nest lengst

Granerud fikk til sitt beste hopp i siste omgang og landet på 129 meter. Han var nest best i den siste gruppen. Lindvik nøyde seg med 111 meter og var åttende best av de åtte gjenværende lagene.

Hoppet til Granerud i siste omgang var konkurransens nest lengste. Stefan Kraft fra Østerrike hoppet 130,5 meter i første omgang.

Verdenscupleder Granerud var beste nordmann med 7.-plass i det individuelle rennet tidligere lørdag. Det er nytt individuelt renn i Lake Placid søndag.