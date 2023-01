Bekreftet: Heerenveen hentet Karlsbakk fra Viking for kjempesum

Overgangssummen er ikke offentliggjort, men Heerenveen skriver på sitt nettsted at Karlsbakk har signert en kontrakt som gjelder til sommeren 2026, ved et bilde av den unge nordmannen i klubbens drakt. Han får drakt nummer 9 i klubben fra skøytebyen.

Aftenbladet , Rogalands Avis og Nettavisen erfarte tidligere at totalrammen på overgangen er omkring 30 millioner kroner.

Kjempedeal

– Det er en kjempedeal for Viking og for spilleren, sa Vikings sportssjef Erik Nevland da han overfor Aftenbladet bekreftet at lagene var enige om en avtale og at Karlsbakk var på vei til Nederland for å sluttføre overgangen.

Det ble unnagjort i løpet av tidlig ettermiddag.

– Han er en spiller med stort potensial, en ung gutt som passer inn i moderne fotball. Daniel spiller med høy intensitet, har god fysikk og hurtighet. Vi regner med at han vil få en fremragende utvikling her. De neste månedene vil vi gi ham tid til å tilpasse seg klubben og omgivelsene, sier sportssjef Ferry de Haan til Heerenveens nettsted.

U21-landslagsspiller

Karlsbakk spilte 21 kamper for Viking i Eliteserien i fjor og scoret to mål. 19-åringen, som startet karrieren i Bryne, har 15 kamper på Norges aldersbestemte landslag fra G16 til U21. Han debuterte på det EM-klare U21-landslaget i september i fjor.

Heerenveen er på 8.-plass i den nederlandske æresdivisjonen med 27 poeng på 19 kamper. Neste kamp er borte mot Utrecht lørdag.