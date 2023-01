Zafeiris klar for Slavia Praha

Det bekrefter klubben på sin Twitter-konto.

Zaferis har underskrevet en kontrakt som strekker seg ut juni 2027.

– Målet mitt er å vise folk her at jeg er en god spiller, at jeg kan spille fra start og være en viktig spiller. Og så er det lagets mål å kvalifisere seg til Champions League og å spille i de europeiske turneringer, sier Zafeiris til klubbens nettside.

Nordmannen har fått draktnummer 10 i den tsjekkiske toppklubben.

Zafeiris gjorde forrige sesong overgang fra Grorud til Haugesund. 19-åringen har tre kamper for Norges U21-landslag.