Lamparter med klar seier i Seefeld – Oftebro treer

Ingen kunne stoppe formsterke Lamparter etter at han gjorde det best i hoppbakken og gikk ut i tet i langrennet. Østerrikeren var sterk fra start og fikk et sololøp hele veien til mål på hjemmebane.

Seieren i Seefeld-trippelen sikrer ham 200 verdenscuppoeng, og han har dermed en solid ledelse til sykdomsplagede Jarl Magnus Riiber i sammendraget.

Lamparter vant to av rennene i Seefeld, mens Oftebro tok seieren fredag. Nordmannen er pigg i langrenn, men avstanden i hoppbakken ble for stor til at han kunne matche Lamparter søndag.

Oftebro måtte ta initiativet i forfølgergruppen som etter hvert tok igjen toeren fra hoppingen, Vinzenz Geiger. Dermed dannet det seg en gruppe på seks mann som skulle slåss om 2.- og 3.-plassen.

Geiger hadde spart krefter og forsøkte seg på et rykk i den siste motbakken. Bare Oftebro og Julian Schmid klarte å følge ham.

På oppløpet var Schmid raskest og slo Oftebro med 0,9 sekund. Geiger ble henvist til 4.-plass.