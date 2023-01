Frederick Gaudreau satte inn det avgjørende målet som sikret Wild seieren mot Sabres på isen i Saint Paul lørdag kveld.

Wilds to øvrige scoringer var det Joel Eriksson Ek og Jared Spurgeon som sto for. Seieren var den andre på rad for Wild etter at de hadde tapt tre kamper på rad før det.

Zuccarello fikk 21.28 minutter på isen