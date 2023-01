Brasiliansk målshow sendte United videre: – Han er viktig for lagets utvikling

– Casemiro er en veldig smart spiller, som har masse rutine og stor kreativitet. Vi er veldig fornøyd med ham. Han er viktig for dette lagets utvikling, sa manager Erik ten Hag til BBC om kampens store spiller da Paul Inces Reading-lag ble slått 3-1.

United-legenden Ince fikk se sin sønn Tom notere assist da Salif Mbengue nikket inn Readings trøstemål i det 72. minutt. Da ledet rødtrøyene allerede 3-0, og Reading spilte med ti mann etter at Andy Carroll ble utvist.

– Vi spilte veldig godt den første timen. Da spilte vi akkurat slik jeg ønsker. Vi dominerte kampen med godt tempo og mange bevegelser. VI skapte mange sjanser, men slet med å score mål inntil brasilianerne ordnet opp, sa ten Hag.

Rekken brutt

Rashford jaget scoring i 10. hjemmekamp på rad, noe som ville tangert klubbrekorden til Dennis Viollet fra klubbens «Busby Babes». Alle på stadion trodde han hadde klart det da han i det 34. minutt nikket ved lengste stolpe, og Reading-keeper Joe Lumley stoppet ballen innenfor streken.

VAR grep inn og avslørte en liten offside på Wout Weghorst i forspillet. Casemiros framspill hadde ikke retning mot nederlenderen, men ballen traff Reading-spiller Tom Holmes og spratt til Weghorst, som nikket den fram til Rashford. Det var en omdiskutert annullering.

På overtid i en omgang United dominerte fullstendig holdt Reading på å score. Tyrell Malacia sov på et innlegg fra Abdul Rahman Baba, og Junior Hoilett kom foran ham. Skuddet var ikke godt nok, og David De Geas fjerde ballberøring i omgangen ble en fin redning.

Avgjort

I det 54. minutt slo Christian Eriksen en crossball til Antony, som sendte en flott stikker til Casemiro. Sistnevnte chippet over keeper.

Fire minutter senere fikk Casemiro ballen fra Fred og skrudde den pent inne ved hjørnet.

Fred økte selv ledelsen i det 66. minutt, rett etter at Carroll ble utvist med to gule kort.

– Det første gule kortet skulle ikke vært frispark engang. Det var dårlig av dommeren, sa Paul Ince til ITV.

– Man trenger litt flaks for å få med seg noe fra Old Trafford. Med 0-0 ved pause hadde vi en sjanse, men så ga vi bort et mål. Jeg håper likevel våre tilreisende supportere er stolte av laget.