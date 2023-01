Etter seks timer og 67 trekk måtte Carlsen gi opp håpet om å finne et vinnende trekk og godtok Praggnanandhaa forespørsel om remis. Carlsen spilte med hvite brikker.

– Veldig frustrerende. Jeg føler jeg får alt jeg kunne håpet på fra åpningen, men jeg spiller for dårlig, sa Carlsen til TV 2.

Han hadde en gyllen mulighet til å sette inn nådestøtet mot inderen allerede i sitt 22. trekk, men 32-åringen klarte ikke å finne det riktige trekket.

– Her hadde han sjansen til å avgjøre det. Rett og slett svakt av Magnus å ikke få med seg denne muligheten, kommenterte Jon Ludvig Hammer på TV 2.

– Ræva

Da TV 2 konfornterte Carlsen med blemmen etter kampen, ble han tydelig frustrert over eget spill.

– Kødder du? Jeg tenkte jo på det, men jeg bare glemte det. Det er helt sinnssykt. Det er helt patetisk, sa Carlsen og fortsatte:

– Det er ræva, skikkelig dårlig.

Et par timer og 25 trekk senere gikk de to stormesterne inn i et dronningsluttspill. Der spilte begge spillerne seg til hver sin nye dronning, men ingen av dem klarte å finne et vinnende trekk.

Ett poeng bak

Før lørdagens parti lå Carlsen på 3.-plass i turneringen, ett poeng bak ledende Nodirbek Abdusattorov. Usbekeren spilte også remis i sitt 12 parti, hvor han møtte amerikanske Wesley So.

Søndag møter Carlsen nok en inder i siste runde. Da er det Arjun Erigaisi som venter med hvite brikker.

Den norske verdensmesteren er tittelforsvarer i turneringen i Nederland, som han har vunnet åtte ganger.