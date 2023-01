Union best i Berlin-derbyet igjen – opptur for Hanche-Olsen

Danilho Doekhi nikket inn et frispark fra Christopher Trimmel rett før pause, og Paul Seguin avsluttet en lynrask kontring med skudd i tomt mål midtveis i den andre omgangen.

Mens Union har bare Bayern München foran seg på tabellen, har Hertha bare Schalke bak seg.

Freiburg tok sin første seier i 2023 med 3-1 over Augsburg og er på fjerdeplass to poeng bak Union, ett bak RB Leipzig som vant 2-1 over Stuttgart fredag.

Andreas Hanche-Olsen fikk en god opplevelse med Mainz etter 1-2-tap for Borussia Dortmund i debuten i midtuka. Da måtte han se landslagskompis Julian Ryerson score for gjestene. Lørdag ble det 5-2-seier over Bochum.

Mainz henrykket tilhengerne med 3-0-ledelse etter en halv time, og kampen ble aldri spennende igjen. Karim Onisiwo scoret tre av målene. Mainz nærmer seg med seieren midten av tabellen.

Etter en forrykende start på vårsesongen kom Wolfsburg ned på jorda med 1-2-tap for Werder Bremen. Niclas Füllkrug scoret begge hjemmelagets mål.