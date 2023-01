Union best i Berlin-derbyet igjen – Hertha sparket sportssjefen

Danilho Doekhi nikket inn et frispark fra Christopher Trimmel rett før pause, og Paul Seguin avsluttet en lynrask kontring med skudd i tomt mål midtveis i den andre omgangen.

Union er bare ett poeng bak serieleder Bayern München, som med 1-1 mot Eintracht Frankfurt spilte uavgjort for tredje gang på rad etter vinterpausen. Leroy Sané ga vertene ledelsen, men Randal Kolo Muani utlignet for gjestene fra Frankfurt.

Bobic sparket

Mens Union har bare Bayern foran seg på tabellen, har Hertha bare Schalke bak seg. Rett etter lørdagens derbytap fikk sportssjef Fredi Bobic sparken.

– Styret besluttet enstemmig å frita sportssjefen fra sine oppgaver med umiddelbar virkning, heter det i en uttalelse fra klubben.

Det var Bobic som i fjor sommer frontet klubbens avgjørelse om å terminere kontrakten til Rune Almenning Jarstein etter at veterankeeperen havnet i en krangel med klubbens målvaktstrener. Jarstein har gått til søksmål mot klubben.

Freiburg tok sin første seier i 2023 med 3-1 over Augsburg og er på fjerdeplass to poeng bak Union, ett bak RB Leipzig som vant 2-1 over Stuttgart fredag.

God opplevelse

Andreas Hanche-Olsen fikk en god opplevelse med Mainz etter 1-2-tap for Borussia Dortmund i debuten i midtuka. Da måtte han se landslagskompis Julian Ryerson score for gjestene. Lørdag ble det 5-2-seier over Bochum.

Mainz henrykket tilhengerne med 3-0-ledelse etter en halv time, og kampen ble aldri spennende igjen. Karim Onisiwo scoret tre av målene. Mainz nærmer seg med seieren midten av tabellen.

Etter en forrykende start på vårsesongen kom Wolfsburg ned på jorda med 1-2-tap for Werder Bremen. Niclas Füllkrug scoret begge hjemmelagets mål.