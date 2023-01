Kilde slått av Odermatt i Cortina

Kilde jaktet sin åttende verdenscupseier for sesongen, og han leverte et stekt renn med en spesielt overbevisende avslutning. Han lå dermed an til å kunne vinne lørdagens konkurranse, men senere kjørte rivalen Marco Odermatt enda raskere.

Odermatt stilte ikke til start i Kitzbühel forrige helg, men leverte sterkt i returen.

– Denne var spesiell. Jeg forventet ikke dette i dag. Jeg kommer inn i flyten jeg vanligvis har. Dette var bra for selvtilliten og kneet. Jeg var veldig overrasket og veldig glad det gikk i dag, sa Odermatt til Viaplay etter rennet.

– Gi meg en sjanse, skjøt Kilde inn på humoristisk vis da vinneren ble intervjuet.

Nesten

Det skilte 35 hundredeler mellom Odermatt og Kilde. Mattia Casse fra Italia tok den siste pallplassen.

– Man skal ikke bli skuffet over 2.-plasser, det blir for dumt. Jeg kjente det var litt å gå på i dag, men samtidig å klare en 2.-plass, det må jeg ta, sa Kilde til Viaplay.

Likevel måtte Lommedalen-alpinisten innrømme at han gjerne ville vinne.

– Jeg er ivrig etter å vinne. Det er jo det man er her for.

Adrian Smiseth Sejersted kom i mål 1.20 bak Odermatt og endte på 12.-plass. Markus Nordgaard Fossland stilte med startnummer 37 og endte på 44.-plassen.

Kilde ligger på 2.-plass i verdenscupen sammenlagt bak nettopp Odermatt.

Skade og rivalisering

Odermatt har i en periode slitt med en skade i kneet. Sveitseren stilte dermed ikke til det beryktede rennet i Kitzbühel.

– Det er ingen ting som er brukket, men det er mer stress i musklene. Jeg håper jeg kan konkurrere i morgen igjen, sa han lørdag.

Etter konkurransen ble Kilde spurt om rivaliseringen med den sveitsiske stjernen. Han understrekte at han nyter kampen.

– Nei, jeg synes det er artig.

– Kneet hindrer ham ikke, og den hånden hindrer ikke meg. Den kampen er bare helt rå. Det er god sportsånd, og man er «keen» på at den andre skal gjøre det bra og vice versa. I dag var det Odermatt som trakk det lengste strået, men det kommer nok til å være en fight helt til slutten. Det er helt sikkert.

Kilde pådro seg et brudd i hånden i Kitzbühel da han slo hånden i isen under en treningsrunde.