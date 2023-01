Sverige tapte VM-semifinalen for overlegent Frankrike

Etter sju strake seirer i VM på hjemmebane ble semifinalen en stor nedtur, og Sverige må nøye seg med bronsekamp mot Spania søndag. Frankrike møter tittelforsvarer Danmark i finalen.

– Det er så klart en stor skuffelse, sa Jonathan Carlsbogård til TV6. Med 3-2-målet sto han for Sveriges første og eneste ledelse i kampen.

– Vi var bakpå hele kampen, dessverre, fra det første angrepet. Vi prøvde å bøte på det ved å løpe, men vi fikk det ikke til.

Rekordpublikum

Foran 19 128 tilskuere, svensk rekord for håndball, var det Frankrike som kunne juble. Laget fikk revansj for semifinaletapene i VM i 2021 og EM i fjor. Sverige håpet å følge opp EM-gullet med VM-gull, men det ble for vanskelig.

– Forsvarsspillet satt ikke som den pleier. Det er bare å gratulere Frankrike, som var et mye bedre lag i dag, sa Eric Johansson, som var svensk toppscorer med fem mål.

Fra 3-2 til Sverige scoret Frankrike fire mål på rad, og siden kom svenskene aldri a jour.

Hjemmelaget slet med å score på den franske keeperen Vincent Gerard, og Jim Gottfridssons skadefravær preget tydelig Sverige. Det sto 16-12 til Frankrike til pause.

Rødt kort

Den franske streken Nedem Remili spilte en god kamp, utnyttet de svenske svakhetene og kunne tilrettelegge for lagkameratene og gjentatte ganger finne nettmaskene selv.

I en fullsatt arena gjorde de gulkledde på tribunen det de kunne får å hjelpe laget framover, men det nyttet ikke. På tampen fikk Carlsbogård direkte rødt kort.

Ludovic Fabregas var fransk toppscorer med seks mål, mens Dika Mem og Kentin Mahe scoret fem hver.