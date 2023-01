Kombinert: Ny verdenscupseier til suverene Westvold Hansen

Westvold Hansen gikk ut 31 sekunder foran tyske Nathalie Armbruster i langrennet over 5 kilometer. Westvold Hansen hadde god kontroll på sin nærmeste konkurrent og var til slutt med 25,7 sekunder.

Ida Marie Hagen gikk ut 1.43 minutter bak på 11.-plass, men leverte et solid langrenn og gikk seg opp til tredjeplassen, slått med 56,4 sekunder.

Mari Leinan Lund var tilbake etter skade og leverte et solid hopprenn. Hun gikk ut minuttet bak lagvenninnen, men måtte se at Hagen var for rask og endte på femteplassen.

Øvrige norske plasseringer: 13) Marte Leinan Lund 2.15,6, 18) Mille Marie Hagen 3.05,5.