Østberg viste VM-form med 4.-plass: – Deilig å få det til

Østberg ble nummer fire som beste norske og 3,9 sekunder bak Diggins på 3.-plass. Østberg sto over Tour de Ski og ble nummer på 10-kilometeren i fri teknikk i NM på Gjøvik sist uke.

Østberg dokumenterte at hun kan bli et godt kort for Norge i ski-VM i Planica.

– Jeg er veldig godt fornøyd, men følte aldri at jeg gikk kjempefort. 4.-plass er en litt kjedelig plassering, akkurat som i NM, men jeg synes at formen er på vei og at dette lover godt med tanke på VM. Jeg håper at jeg får gå denne distansen i VM i Planica, sa Østberg til Viaplay.

Østberg havnet 24,4 sekunder bak vinneren Ebba Andersson.

Andersson slo tilbake etter en nesten to måneder lang verdenscuppause med et overlegent vinnerløp på 10-kilometeren i franske Les Rousses.

Andersson danset seg elegant gjennom fristilsrennet i Jura-fjellene. Den svenske jenta testet positivt for korona i starten av desember og gikk sitt forrige renn i verdenscupen i Lillehammer 4. desember.

Sterk

Andersson viste form da hun var tilbake i den skandinaviske cupen i starten av januar og vant som hun ville i Falun.

Fredag åpnet hun bak USAs Jessica Diggins etter den første runden på 3,3 kilometer, men etter 6,6 kilometer var hun oppe i tet med 8,2 sekunder ned til Diggins.

Andersson holdt tempoet oppe på de siste kilometerne og vant som hun ville foran den franske skrellen Delphine Claude. Andersson var 13,4 sekunder foran Claudel.

– Dette var en veldig fin opplevelse. Jeg skulle bare konsentrere meg om å gå bra på ski og nyte at jeg var tilbake på ski, sa Andersson i seiersintervjuet med Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS).

Beste norske

Silje Theodorsen ble nest best av de norske på 6.-plass.

– Jeg hadde en veldig god dag. Det gir en god følelse å levere på en slik viktig dag. Selvsagt har jeg VM i tankene, sa Theodorsen.

Ragnhild Haga ble nummer ti.

– Et greit løp, men jeg skulle gjerne ha gått hakket bedre. Topp er ok. Jeg var ikke det i hele fjor, sa Haga i intervjuet med Viaplay.

Heidi Weng forklarte at hun frøs og var iskald og havnet på 14.-plass.

To plasser bak endte Lotta Udnes Weng, som ble årets norske mester på distansen for åtte dager siden. Verken Lotta Udnes Weng eller Heidi Weng imponerte med tanke på en mulig VM-start på distansen.

Norge stilte uten verdenscupleder Tiril Udnes Weng og Anne Kjersti Kalvå.

Kun 39 løpere stilte til start i 10-kilometeren i Jura-fjellene.