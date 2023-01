Det er Sky Sports som har fordypet seg i Haalands statistikk så langt denne sesongen, og de har brukt resultatet til å spekulere i hvor mange scoringer nordmannen kan ende på før siste spark i mai.

Dersom Manchester City spiller seg fram til finalen i de cupturneringene klubben fortsatt deltar i, og Haaland fortsetter på samme måte som nå med spilletid og scoringsfrekvens, vil han ende på 63 mål i alle turneringer.

Det er noe nær astronomiske tall for en fotballspiller på det øverste nivået i klubbfotballen. Men Sky Sports påpeker også at tallet kan bli enda høyere, trass i at den kalkylen er ganske mye mindre sannsynlig.

Sky Sports har nemlig regnet seg fram til at Haalands totale scoringstall vil bli hele 80 dersom man legger inn som forutsetning at nordmannen spiller samtlige minutter i de Manchester City-kampene som gjenstår denne sesongen og opprettholder sin nåværende scoringsfrekvens.

Den norske superspissen står med 25 fulltreffere på 19 kamper i Premier League denne sesongen. Det gir et snitt på 1,45 mål per 90 minutter han har spilt. Ingen andre spillere i Europas fem store fotballigaer kan vise til maken, forutsatt at de har spilt minst 377 minutter med ligafotball.

Premier League-rekorden for antall scoringer står etter alle solemerker for fall. Manchester United-legenden Andy Cole og Alan Shearer scoret som mest 34 mål i en sesong bestående av 42 serierunder, mens Mohamed Salah har scoret 32 mål etter at sesongen ble kuttet til 38 runder.

Haaland er på full fart mot å slå dette. Mot Wolves sist helg ble det et nytt hattrick fra jærbuen. Fredag kveld er det storkamp mot Arsenal i FA-cupen. Der kan statistikken bli pyntet ytterligere på.