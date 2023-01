Den internasjonale olympiske komité (IOC) åpnet i en uttalelse onsdag for at russiske og belarusiske utøvere igjen skal gis adgang til internasjonal idrett. Det har skapt en svært opphetet debatt.

IOC har varslet at man skal se på om russere og belarusere kan tas inn i varmen igjen under forutsetning av at de blant annet konkurrerer under nøytralt flagg. Det kan også få Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) til å endre standpunkt.

«FIS har notert seg meldingen og anbefalingene fra IOC, og disse vil bli tatt hensyn til neste gang temaet diskuteres i FIS-styret», skrev FIS i en melding til svenske Expressen torsdag.

Styremedlem Erik Røste er krystallklar på hvor han står i spørsmålet.

«Krigen i Ukraina trappes opp. Det er ingen tegn på at det brutale og helt meningsløse angrepet mot Ukraina og det ukrainske folk er nær en slutt. Det som skjer, er et kraftig brudd på menneskeretten. Oppe i denne galskapen startes det en diskusjon om at utøvere fra Russland og Belarus skal tas inn i varmen igjen. Det er for meg helt uforståelig», skriver han på Facebook.

Sammenligner med Sotsji

Røste går også hardt ut mot IOC-signalene om at det kan bli åpnet for russisk og belarusisk deltakelse under gitte vilkår.

«Jeg ser at det lages forslag til såkalte kriterier for deltakelse. Disse kriteriene har etter min mening like liten betydning som reglene som ble laget etter dopingskandalen i Sotsji. Var det noen som overhodet brydde seg om at russerne ikke fikk konkurrere under eget flagg og at nasjonalsangen ble spilt? Resultatene står der for evig og alltid», skriver Røste.

I 2016 avdekket den såkalte McLaren-rapporten at russiske utøvere deltok i et statlig støttet dopingprogram, der blant annet positive dopingprøver ble byttet ut med negative under vinterlekene i Sotsji i 2014.

I etterkant ble Russland blant annet nektet deltakelse i 2018-OL i Pyeongchang, men utøverne fikk delta under nøytralt flagg.

Ekstraordinære tiltak

FIS-styremedlem Røste sier idretten må fortsette å signalisere motstand mot den russiske invasjonen i Ukraina.

«Det som skjer i Ukraina, er helt meningsløst og ekstraordinært. Det krever ekstraordinære tiltak», skriver Røste.

«Jeg skulle gjerne ønsket utøvere fra Russland og Belarus hjertelig velkommen tilbake til internasjonal skisport. Få er mer tjent med at de kommer tilbake enn Norge. Det har vi tydelig sett i årets sesong. Men når det kan skje er det ikke opp til verken meg eller andre idrettsledere å bestemme. Det er først når det helt meningsløse og brutale angrepet er avsluttet at det kan skje. Den dagen skal idretten være de første til å være en inkluderende brobygger», legger han til.

Idrettspresident Berit Kjøll og kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) var torsdag tydelige overfor NTB at de er på samme linje.

– Russland fortsetter sin angrepskrig i Ukraina. Det er derfor ingenting i situasjonen som tilsier at IOC eller særidrettene skal åpne mer opp for deltakelse nå, sa Trettebergstuen.