Kimmich reddet Bayern fra hjemmetap: – Det handler om å være klar

Ellyes Skhiri sendte bortelaget Köln i ledelsen allerede etter fire minutter. På et hjørnespark ble ballen stusset bak i feltet, der Skhiri kom og satte den i åpent mål.

Bayern presset lenge, og i det siste ordinære minutt fikk Kimmich drømmetreff fra langt hold. Ballen gikk via tverrliggeren og i mål.

– Det handlet ikke om taktikk eller om å orke mest, men om å være klar, sa Kimmich.

Scoringen berget Bayern fra hjemmetap, men laget avga to poeng.

– Målet var vakkert, men det kom for sent og var ikke nok, sa trener Julian Nagelsmann.

Målfest borte

Tidligere tirsdag vant Leipzig 6-1 over tabelljumbo Schalke på bortebane. André Silva scoret to mål for Leipzig. Ørjan Nyland satt igjen på benken som reservekeeper for vinnerlaget.

Med seieren knappet Leipzig innpå Bayern på tabelltopp. Nå skiller det fire poeng.

Eintracht Frankfurt, Union Berlin og Freiburg er bare seks poeng bak Bayern, og alle har en kamp mindre spilt. Frankfurt og Freiburg skal imidlertid møtes onsdag.

Formlag

Wolfsburg har vist forrykende form etter vinterpausen og fulgte opp helgens 6-0-seier over Freiburg ved å slå Hertha Berlin 5-0 på bortebane.

– En stor prestasjon i en bortekamp, sa Wolfsburg-trener Niko Kovac.

Laget hans har klatret til 6.-plass, sju poeng bak Bayern.

Hoffenheim og Stuttgart spilte 2-2 og tok ett poeng hver i bunnstriden.