Arsenal signerte polsk landslagsstopper

Det bekrefter Arsenal på sin nettside. 22-åringen har skrevet under på en langtidskontrakt.

Ifølge overgangseksperten Fabrizio Romano skal overgangssummen ligge på 20 millioner euro med bonuser, tilsvarende rundt 214 millioner norske kroner.

22-åringen Kiwior har spilt 22 kamper for Spezia i Serie A og var med det polske landslaget til fotball-VM i Qatar. Han har en fortid i den slovakiske klubben MSK Zilina.

– Vi er glade for å ha fullført signeringen av Jakub Kiwior. Han er et ungt talent som vi har fulgt en stund nå. Vi ser fram til å jobbe med Jakub og se hans fortsatte utvikling hos oss, sier sportsdirektør Edu.

– Det er flott at Jakub kommer til oss. Han er en ung allsidig forsvarer som har vist et enormt potensial og kvaliteter med Spezia i Serie A, og også på internasjonalt nivå med Polen. Jakub er en spiller som vil gi oss styrke og kvalitet i forsvaret, sier manager Mikel Arteta.

Arsenal ligger på toppen av Premier League-tabellen med 47 poeng.