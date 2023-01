Østberg til Frankrike – Kalvå må stå over

Kalvå ble covidsyk under Tour de Ski og måtte avbryte før de siste rennene i Italia. 30-åringen er tilbake i trening, men både rennene i NM og i Les Rousses kom for tidlig for henne.

Landslagsløper Emil Iversen er heller ikke tatt ut til noen av rennene i Frankrike.

Til gjengjeld er Simen Hegstad Krüger med igjen. Krüger ble også koronasyk for andre gang i forkant av NM og kunne ikke stille under ski-NM på Gjøvik.

Krüger er tatt ut til å gå på 10 kilometer fri teknikk med individuell start fredag 27. januar og søndagens 20 kilometer klassiskrenn.