Burrow og Bengals knuste Bills i snøværet – klar for NFL-semifinale

Kvartfinalen ble spilt 20 dager etter at grunnseriekampen mellom de samme lagene ble avbrutt da Bills-forsvarer Hamlin fikk hjertestans rett etter å ha gjort en takling. Hamlin var søndag på Bills-kamp for første gang siden han ble utskrevet fra sykehuset, men han så lagkameratene komme til kort.

– Både angrep og forsvar dominerte fra start til slutt. Det var slik vi planla det, men jobben er ikke gjort. Vi har en kamp til om en uke, sa Burrow til CBS.

Bills var favoritt og red på en bølge av følelser, men med storspill av gjestenes blokkeringsspillere kunne Burrow briljere, og Bengals tok en ny sterk seier. Etter å ha ødelagt korsbåndet i sin første NFL-sesong, førte Burrow laget sitt til Superbowl i den neste. Nå er han en kamp unna to strake finaler med en klubb som før hans ankomst hadde tatt seg til Superbowl bare to ganger på 52 år, uten å bli mester.

Josh Allen, som er quarterback for Bills, er en av ligaens superstjerner, men han greide ikke å henge med jevngamle Burrow i søndagens hjemmekamp. Burrow har allerede fem seirer i sluttspillkamper, like mange som alle klubbens tidligere quarterbacker til sammen.

Kjempestart

Burrow og Bengals startet forrykende i snøværet og scoret touchdown i sine to første angrep. Burrow fullførte alle sine ni pasningsforsøk i de to angrepene, med 105 pasningsyards og TD-pasninger til Ja’Marr Chase og Hayden Hurst.

Allen greide bare seks pasningsyards i de to første Bills-angrepene, som var tre og ut begge ganger, men i det tredje fikk han omsider fart på pasningsspillet og bidro også med noen råsterke løp, Han endte med selv å løpe inn hjemmelagets første og eneste touchdown.

Da Burrow i slutten av første halvdel var i ferd med å føre Bengals til et tredje touchdown, fortalte banespeakeren at Hamlin var til stede, og ved hjelp av energien fra publikum greide Bills å nekte gjestene mer enn et trepoengspark. Med fortjent 17-7-ledelse til gjestene ved pause så det likevel dårlig ut for Bills.

Ikke i nærheten

Hamlin var i Bills-garderoben i pausen for å inspirere lagkameratene, og første angrep etter pausen så lenge ut til å skulle føre til touchdown. Til slutt måtte laget nøye seg med et trepoengspark fra Tyler Bass. Det skulle bli lagets siste poeng.

Bengals økte i et angrep de Burrows viste både mot og nerver av stål etter å ha fått seg en stygg smell da han ble taklet. Til slutt løp Joe Mixon inn et touchdown fra kort hold, og Bengals ledet 24-10. Et trepoengspark fra Evan McPherson gjorde at Bills måtte score tre ganger for å ta igjen ledelsen. Det var ikke laget i nærheten av.

Bengals skal til Kansas City for å møte topprangerte Chiefs i semifinalen. Chiefs-quarterback og superstjerne Patrick Mahomes er et spørsmålstegn etter at han skadet ankelen lørdag.