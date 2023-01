Juventus snublet mot Atalanta etter poengtrekk-skandalen

Poengtrekket er ikke rettskraftig ennå – Juventus har opplyst at de vil anke avgjørelsen fra Det italienske fotballforbundet (FIGC).

Mot Atalanta søndag kveld var det Ademola Lookman og bortelaget som kom best i gang. Han sørget for 1-0 før fem minutter var spilt. Engelskmannen med nigeriansk pass har hatt en strålende sesong så langt for Atalanta. Lookman la også på til 3-2 sju minutter etter pause.

I mellomtiden hadde Angel di Maria og Arkadiusz Milik sørget for Juventus-ledelse og 2-1, men danske Joakim Mæhle ga Atalanta nytt håp med sin 2-2-scoring like etter pause.

Danilo hamret inn 3-3 på et frispark halvveis ut i 2. omgang. Ballen gikk gjennom og forbi en hullete Atalanta-mur og ga ett poeng for den italienske storklubben som nå er i trøbbel.

Dommen i den såkalte «plus-valenza»-saken kom etter anklager om at klubben har verdisatt og solgt spillere for høyere summer en det de egentlig var verdt. Den ble tidligere avvist fordi akkurat det har vært vanskelig å bestemme hvor mye en spiller faktisk er verdt. Fredag var poengtrekket et faktum.

Tidligere søndag fikk Ola Solbakken sitt andre Serie A-innhopp da Roma slo Spezia 2-0. Stephan El Shaarawy og Tammy Abraham scoret målene.

Emil Konradsen Ceïde fikk de siste minuttene da hans Sassuolo spilte 1-1 mot Monza. Kristian Thorstvedt satt hele kampen på benken for Sassuolo.