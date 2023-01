Seieren gjør at Arsenal er tilbake med fem poengs luke til Manchester City i toppen av Premier League. Arsenal har i tillegg én kamp mindre spilt.

Marcus Rashford sjokkerte hjemmefansen før Eddie Nketiah utlignet. Etter pause scoret Bukayo Saka, men Lisandro Martínez utlignet like etter.

Nketiah pirket inn sitt andre mål og gjorde søndagen komplett for Martin Ødegaard og co. Nordmannen spilte en ny god kamp for serielederen.

Kapteinen var involvert i mye offensivt, men traff ikke skikkelig de gangene han fikk muligheten til å score sitt niende mål for sesongen.