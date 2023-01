Haaland har scoret 25 mål denne Premier League-sesongen og har nå scoret i de to siste ligakampene. Sist runde bidro han til at City vendte kampen og vant over Tottenham.

Det første målet mot Wolverhampton kom like før pause. Jærbuen til værs og stanget ballen i mål på et innlegg fra Kevin De Bruyne fem minutter før pause.

Fem minutter etter pause fikk City straffe da Ruben Neves taklet Ilkay Gündogan. Haaland var sikker. Bare minutter etterpå rotet Wolves-keeper Jose Sa det til da han spilte ballen rett i beina på Riyad Mahrez. Han fant Haaland som hadde få problemer med å sette ballen i nærmest åpent mål.

Haaland ruslet av banen da kampen rundet en time på stillingen 3-0.

Han står med totalt 31 mål for de lyseblå denne sesongen. Kampen er også den sjuende i Premier League der Haaland scorer to eller flere mål.

Haaland har scoret fire hattrick i ligaen denne sesongen. De har i tillegg til Wolverhampton kommet mot Crystal Palace, Nottingham Forest og Manchester United.