Thingnes Bø fortsatte dominansen på jaktstarten – tok sesongens ellevte seier i Anterselva

Seieren var Thingnes Bøs ellevte for sesongen. Totalt står stryningen nå med 66 seirer i verdenscupen.

Skiskytterkongen tok også sin sjette strake seier i verdenscupen. Det er det ingen som har gjort før ham.

Sturla Holm Lægreid fulgte 40,2 sekunder bak på 2.-plass. Martin Ponsiluoma ble nummer tre.

– Det var helt vanvittig. Det var skikkelig moro i dag. Det er en stund siden jeg fylte 20 treff, så det var veldig deilig, sa Lægreid til NRK.

– Jeg kan ikke bli skuffet over at Johannes er så mye bedre, jeg får glede meg over egne prestasjoner i dag, la han til.

Fullstendig overlegen

Thingnes Bø hadde 31 sekunder å gå på ned til svenske Ponsiluoma og 37 til lagkompis Lægreid før start.

28-åringen skjøt feilfritt på første skyting og økte luken med 15 sekunder ned til Lægreid, som også skjøt fult hus. Ponsiluoma gikk på én bom på både den første og andre skytingen.

Thingnes Bø og Lægreid skjøt begge feilfritt på andre skyting, men førstnevnte røk på én bom på den tredje.

Best i sporet

Det var likevel ikke nok for Lægreid, som ikke klarte å holde følge med landsmannen i sporet. Ut fra tredje skyting skilte det 50,3 sekunder mellom de to nordmennene.

Thingnes Bø skjøt også én bom på den siste skytingen, men kunne likevel gå inn til en soleklar seier.

Johannes Dale gikk inn til 5.-plass, mens Vetle Sjåstad Christiansen fulgte på plassen bak. Tarjei Bø og Filip Fjeld Andersen ble nummer elleve og 42.