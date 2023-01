Johannes Høsflot Klæbo vant verdenscupsprinten i Livigno

Klæbo har herjet denne sesongen og tok lørdag sin 59. enkeltseier i verdenscupen. Tidligere i januar tok han en overlegen seier i Tour de Ski.

Trønderen valgte å stå over ski-NM på Gjøvik for å prioritere verdenscupen i Livigno. Etter å ha vært best i prologen seiret han også i heatene fram til finalen. Der var han også best og vant foran Richard Jouve og Janik Riebli.

I finalen hadde han besøk av landsmann Pål Golberg. Sistnevnte endte på 4.-plass. Even Northug måtte si takk for seg i semifinalen lørdag.

Håvard Solås Taugbøl gikk sitt første verdenscuprenn etter at han pådro seg en lårskade på Beitostølen før jul. Han og Gjøran Tefre røk ut i kvartfinalene.

Sindre Bjørnestad Skar røk ut i prologen.