Kilde sikret første norske seier i lørdagsklassikeren i Kitzbühel: – Best i verden

– Dette er helt spinnvilt. Og det er enda villere med tanke på hvordan gårsdagen var. En mental påkjenning. Ikke bare for meg, men for hele laget, sier Kilde til NTB.

30-åringen har nemlig ikke hatt en optimal oppladning til lørdagens utforklassiker. Torsdag pådro han seg et brudd i fingeren på trening, før han nesten røk i nettveggen under fredagens utforrenn. Da endte han på 16.-plass.

I tillegg falt også lagkamerat Henrik Røa over målstreken og brakk beinet.

– Jeg var egentlig der at jeg følte at jeg måtte gjøre noe spesielt for å klare vinne. Men det spesielle var å egentlig bare å følge planen, stole på de rundt meg og stole på utstyret. Og til slutt så holdt det, sier Kilde.

Første nordmann

Det hadde vært 17 norske seirer i de forskjellige disiplinene i Hahnenkamm-rennene, men en norsk utforkjører har aldri før vunnet lørdagsklassikeren i full løype fra toppen.

Det er en statistikk Kilde ønsket å sette en stopper for.

– Han knuser konkurrentene. Han er et hav foran. Dette må jo holde, kommenterte Espen Ween på NRK.

Lommedalen-løperen kjørte inn til soleklar ledelse fra startnummer 14. Nordmannen har 67 hundredeler ned til franske Johan Clarey.

– Det har jo ikke skjedd før i Norge. Først og fremst er det fantastisk å vinne. Jeg er ikke så opptatt av statistikker, men denne betyr veldig mye for meg, sier Kilde.

– Det er bare å ta av seg hatten, eller hjelmen. Det er teknisk perfekt, men det er også passe med risiko. Han er rett og slett bare best i verden. I alle partier. Han er en råtass, sa Aksel Lund Svindal til NRK.

Brudd i hånden

30-åringen har imidlertid hatt en eventyrlig sesong så langt. Han har i vinter vunnet fire av sju utforrenn og to av fire i super-G. Sist helg var han best i begge disipliner i sveitsiske Wengen.

Adrian Smiseth Sejersted fikk det ikke helt til å stemme fra startnummer én og endte på 13.-plass.

– Alt ryker på siste mellomtid der. Jeg kom altfor langt ned. Men sånn er det, jeg var ikke god nok til sier i dag uansett. Aleks er i en egen klasse i dag, sier Sejersted til NTB.

Vellykket operasjon

Fredag falt Henrik Røa over målstreken og brakk leggen. Heming-gutten ble fløyet til sykehus med helikopter og gjennomgikk en vellykket operasjon fredag kveld.

– Det var tøft i går kveld for å grave etter motivasjon, men vi har et fantastisk team rundt oss, sier Kilde.

Dermed måtte han stå over lørdagens Kitzbühel-utfor og Markus Nordgård Fossland fikk ta over hans plass.

Stjørdal-gutten kjørte ut fra startnummer 47.