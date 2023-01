Iversen dropper stafetten i ski-NM grunnet sprengkulde

Det opplyser stafettsjef for Varden Meråker, Ole Morten Iversen, til Adresseavisen l ørdag.

Det var klart før NM at Iversen ikke ville gå noen individuelle renn som følge av sykdom. Han sa likevel at han håpet å gå stafetten søndag, men nå har de bestemt at landslagsløperen ikke deltar.

– Emil dropper stafetten da det er så kaldt. Jørgen (Ulvang) går i stedet, skriver Ole Morten Iversen i en tekstmelding til Adressa.

Iversen har hatt en trøblete sesong. I slutten av februar starter VM i slovenske Planica. Iversen har en friplass til femmila i mesterskapet etter seieren i 2021.