Gazzetta: Juventus trekkes 15 poeng

Gazzetta dello Sport skriver at dommen kommer etter anklager om at klubben har verdisatt og solgt spillere for høyere summer en det de egentlig var verdt.

Påtalemyndigheten la ned påstand om ni minuspoeng for Juventus, men retten hevet det til 15. Dommen betyr at Juventus vil gå ned til 11.-plass med 22 poeng.

I tillegg blir president Andrea Agnelli utestengt fra italiensk fotball i to år, mens tidligere sportsdirektør Fabio Paratici blir utestengt i to og et halvt år. Også Pavel Nedved, Paolo Garimberti og Maurizio Arrivabene blir utestengt i lengre perioder.

Den mulige straffen vil ikke ramme Paraticis arbeid i sin nåværende stilling i Tottenham.

Juventus er også anklaget av påtalemyndigheten i Torino for ulovlig regnskapsføring og uregelmessigheter rundt overganger i perioden 2018-2021. Denne saken førte til at hele styret i klubben trakk seg i slutten av november.

Ifølge Gazzetta vil Juventus anke avgjørelsen.