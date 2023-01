Kristoffersen angriper ikonenes seierstall: – Ingen planer om å gi meg med det første

Sist helg var romerikingen best i Wengen og kjørte ned til sin 30. seier i verdenscupen. 23 av dem har kommet i slalåm, og et slikt antall gjør at Kristoffersen stadig nærmer seg en legendarisk topptrio.

Ingemar Stenmark er øverst på slalåmlista med 40 seirer. Deretter følger Alberto Tomba (35) og Marcel Hirscher (32).

– Det er helt enorme navn. I tillegg til Hermann Maier er det de beste gjennom tidene. At jeg kan nærmere meg dem, og at folk i det hele tatt begynner å snakke om det, er … Det er helt enormt å bli nevnt i den samme setningen, sier Kristoffersen til NTB.

Flere år igjen

Han tror det er fullt mulig å ta seg inn i topp tre.

– Ja, selvfølgelig. Jeg har ingen planer om å gi meg med det første, og jeg skal nok kjøre i hvert fall fire-fem, kanskje seks år til. Folk må huske på at jeg begynte å kjøre verdenscup da jeg var 17 år gammel. Jeg har holdt på lite grann, men jeg er fortsatt relativt ung, bare 28 år, og det er sånn sett ingen alder.

Han mener det er nok konkurranser de neste årene til å plusse på seirene som skal til for å passere Hirscher. På veien vil han i så fall også slå Aksel Lund Svindals norske rekord i antall verdenscuptriumfer (36).

– Hvis jeg for eksempel kjører fem sesonger til etter den inneværende, gir det meg sannsynligvis 50 slalåmrenn. Da blir det ganske mange muligheter.

Svært stabil

Kristoffersen er i dytten for tiden. Han har vunnet to av de tre siste verdenscuprennene i slalåm. En stor feil i Adelboden nektet ham en finaleplass, men ellers i vinter har han ikke vært dårligere enn nummer seks.

– Følelsen er bra når man vinner, og jeg har vært på pallen i sju av ti renn. Så det er mye bra skikjøring om dagen.

Søndag er Kristoffersen én av flere norske vinnerkandidater i slalåmklassikeren i Kitzbühel. Den har han vunnet to ganger tidligere (2016 og 2018), og i år prøver han igjen å bli førstemann til tre seirer i bakken siden Stenmark-æraen.