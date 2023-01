Real Madrid vendte 0-2 til seier – videre i cupen

Carlo Ancelotti og hans spillere håper det blir et vendepunkt. Laget har slitt så langt i 2023 og ble klart slått av Barcelona i den spanske supercupfinalen i Saudi-Arabia sist helg. Barcelona topper også tabellen i La Liga.

Étienne Capoue og Samuel Chukwueze ga Villarreal 2-0-ledelse med mål i første omgang, men Vinicius Junior og Eder Militão utlignet før Ceballos avgjorde kampen mot et lag som hadde seks seirer og en uavgjort på sine sju foregående kamper.

Ceballos og Marco Asensio ble byttet inn i det 56. minutt, og de spilte viktige roller i vendingen. Ceballos la opp til det første målet, mens Asensio sto for assist på vinnermålet.

Et reservepreget Barcelona-lag hadde små problemer med å ta seg til kvartfinale med 5-0 over Ceuta i den lille enklaven på kysten av Marokko. Robert Lewandowski scoret to av målene, Raphinha, Ansu Fati og Franck Kessie de øvrige.

Kvartfinalene trekkes fredag.