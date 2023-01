«Reserven» Alexander Blonz sendte Norge i VM-rus: Kvartfinale i sikte etter 31-28 over Serbia

Blonz ble kastet inn i kampen etter at Sebastian Barthold hadde gått på en måltørke. Keeper Torbjørn Bergerud var også meget viktig da Norge snudde kampen til sin fordel etter å ha ligget under med tre mål ved pause.

Resultatet gjør at det ser meget bra ut for Norge med tanke på å ende blant de to beste i hovedrunden. Det gir plass i kvartfinale.

– Den dagen vi finner ut av å spille førsteomganger, blir det skikkelig bra. Vi kom ikke opp i tempo før pause, og de fikk gjøre nesten som de ville. Etter pause ga vi keeperne bedre betingelser og spilte smartere angrepsspill. Da blir det enkelt å spille håndball, sa Gøran S. Johannessen til TV3. Han ble kåret til Norges beste.

Norge møter Qatar lørdag og Tyskland mandag i sine neste kamper. Det norske laget styrer fortsatt egen skjebne i VM. Resultatet mot Serbia kan vise seg helt avgjørende for å komme med i cupspillet.

Det så ikke bra ut for Norge ved halvspilt kamp i Katowice. Serbia sikret seg initiativet fra start. Balkan-lagets fysisk tøffe forsvarsspill skapte vriene betingelser for det norske angrepet. Blant annet ble Sander Sagosen i stor grad helt nøytralisert før pause.

Norge scoret bare på 14 av 23 skudd i 1.-omgangen mot Serbias 17 mål på 23 forsøk. Serberne scoret også i siste sekund av første omgang og fikk med seg 17-14-ledelse til pause.

Løft

Det ble til 19-14 litt ut i andreomgangen. Da så det ille ut for Norge. Men på samme måte som mot Nederland tirsdag, slo de norske gutta tilbake.

– Jeg sa det samme i pausen som i en timeout, at vi må investere i hele matchen og gjøre rett analyse når vi brenner en del skudd, og ikke bli stresset. Det aller viktigste var kanskje intensiteten bakover. Det tok tid før vi kom opp i det desperate nivået, men da det kom, var det bra, sa landslagssjef Jonas Wille til TV3.

Sagosen våknet til liv og scoret tre ganger, blant annet utligningen til 22-22. Så sikret Blonz norsk ledelse for første gang i kampen på 23-22. Samme mann løp inn 24-22.

Etter pause hadde keeper Bergerud flere viktige redninger. Han og Kristian Sæverås byttet et par ganger tidligere i kampen.

Hyggelig gjensyn

Seks av de norske spillerne var tilbake i hallen der landslaget startet veien mot verdenstoppen under 2016-EM. Norge ble nummer fire.

Håpet om en reprise fra sju år tilbake og plass i semifinalen, er ved liv etter kampen mot Serbia.

Norges evne til å komme tilbake etter å ha ligget under med mange mål, er en egenskap som ikke så mange lag besitter.