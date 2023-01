Ronaldo og Messi scoret i stjerneduell – PSG vant 5-4

Oppvisningskampen i Riyadh ble markedsført som en duell mellom Messi og Ronaldo, som i årevis har konkurrert om å være verdens beste fotballspiller. De spilte begge en time og gikk av da PSG ledet 4-3 over Riyadh Allstar, et lag satt sammen av spillere fra Ronaldos klubb Al-Nassr og byrivalen Al-Hilal.

I målduellen med Messi ble det 2-1 til Ronaldo.

Messi scoret først. Før det var spilt to minutter ble han spilt gjennom av Neymar og satte inn 1-0.

Etter en halv time ble Ronaldo truffet av armen til PSG-keeper Keylor Navas i en luftduell. Han fikk en blåveis, og også straffe etter VAR-gjennomgang. Den skjøt han selv i krysset til 1-1.

Rødt kort

Seks minutter på overtid i første omgang satte han også 2-2 på returen etter sin egen nikk i stolpen. Da hadde Marquinhos først gjort 2-1 for PSG på et hjørnespark, og deretter misset Neymar et straffespark.

På 1-1 ble PSG-spiller Juan Bernat utvist for å stoppe Salem Al Dawasari på vei gjennom. Laget måtte fortsette oppvisningskampen i undertall.

Kylian Mbappé herjet med sine motspillere og serverte Sergio Ramos 3-2-målet i det 53. minutt, men Jang Hyeon-soo utlignet rett etterpå.

Ikke hattrick

I det 58. minutt forårsaket Ali al-Bulayhi straffespark for annen gang, og Mbappé gjorde 4-3. PSG hadde altså tre straffeskyttere, og Ronaldo fikk ikke noe hattrick.

Rett etter ble Ronaldo byttet ut, og PSG byttet også ut mange av sine profiler.

Hugo Ekitike gjorde 5-3-målet i det 78. minutt, mens Anderson Talisca fastsatte resultatet på overtid.