Magnus Carlsen tapte igjen – i kjempetrøbbel i turneringen

Det er svært sjelden at Carlsen taper i langsjakk. Nå har han tapt to partier på rad i prestisjeturneringen han har vunnet åtte ganger, og der han er tittelforsvarer.

Carlsen hadde hvite brikker, men pilene vippet ganske tidlig Abdusattorovs vei da Carlsen gjorde flere trekk sjakkcomputerne likte dårlig. Samtidig fant Abdusattorov gang på gang trekkene som var anbefalt.

Ny feil

Den norske sjakkstjernen var lite lysten på et nytt nederlag og gjorde det vanskelig for motstanderen å omsette overtaket i seier. Inn mot tidskontrollen etter 40 trekk hadde begge spillere lite tid igjen på klokka, men særlig Carlsen. Under press fant han de rette trekkene og fikk 50 nye minutter, men gjorde nesten umiddelbart et dårlig trekk som gjorde Abdusattorovs overtak enda større.

Etter 61 trekk og drøyt fem og en halv time ved brettet måtte Carlsen gratulere motstanderen med seier.

Ifølge TV 2 er det første gang siden Norway Chess i 2015 at Carlsen har tapt to langsjakkpartier på rad, og den gang var det følge av at han ikke hadde fått med seg en endring i reglene for tidskontroll.

To poeng bak

Tirsdag tapte han for den nederlandske hjemmefavoritten Anish Giri, som tok sin første seier mot Carlsen på 12 år. To dager senere røk han mot unggutten fra Usbekistan, som med seieren er to hele poeng foran ham i turneringen. Abdusattorov leder turneringen med fire av fem mulige poeng.

Torsdagens partier ble spilt på Johan Cruijff Arena, storstuen for fotball i Amsterdam.