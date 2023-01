Krass langrennssjef Bjervig ut mot NM-kritikken

NRK-ekspert Fredrik Aukland mener at det var respektløst av Norges Skiforbund å la norske herresprintere kun gå én distanse, det vil si torsdagens sprint, og deretter sende dem rett til verdenscup i italienske Livigno.

Aukland er slett ikke alene om å kritisere valget av prioriteringer.

Det ble ampert mellom partene da de møttes til duell etter at torsdagens NM-gull var delt ut til Kristine Stavås Skistad og Erik Valnes.

Bjervig var klar i talen i pressesonen i etterkant.

– Med respekt for alle sprinterne som blir sendt til Livigno, så er det to store profiler i Johannes Høsflot Klæbo og Pål Golberg som ville ha vært med å slåss om medaljer på de gjenværende distanserennene, sa Bjervig.

Navlebeskuende

Langrennssjef Espen Bjervig sier at Norge som skinasjon lever i en verden der de må forholde seg til flere ting.

– Vi har et internasjonalt konsept som heter verdenscup, og det er vi forpliktet til å forholde oss til, og vi har et NM her. Vi synes at vi har funnet en god løsning der sprinterne både får gått NM og vært med i verdenscupen. Jeg er litt forundret over at en kommentator som Fredrik Aukland, som har jobbet i utlandet, ikke klarer å se vårt internasjonale ansvar ved å stille i verdenscupen, sa Aukland.

Bjervig sier at han tror Norge ville ha reagert om Sverige eller Russland hadde prioritert egne nasjonale mesterskap om det hadde vært verdenscuprenn i Norge.

– Jeg blir litt overrasket over meningene, og jeg synes det blir litt overraskende. I en ideell verden skulle vi helst ikke hatt noe verdenscuprenn i den helgen som kommer, men vi må forholde oss til flere parter, sa landslagssjefen.

Skjønner ikke

Torsdagens bronsevinner Pål Golberg sier at han ikke skjønner problemet.

– Vi stiller med sprintlaget i dag, og i dag er det NM-sprint. I morgen (fredag) er det distanserenn, og da stiller de beste fra distanselaget. Slik har det vært i alle år. All den tid terminlisten til Det internasjonale skiforbundet (FIS) ikke endrer seg og det ikke er plass til nasjonale mesterskap midt i sesong, så synes jeg at vi i år har løst det bedre enn noen gang, mente Golberg.

Golberg sier at det er kommet kritikk som er vanskelig å svare på.

– Man kunne ha snudd på det og sagt at det er fantastisk flott at Erik (Valnes), Håvard (Solås Taugbøl) og Even (Northug) stiller i NM, når de kunne ha vært i Livigno og forberedt seg optimalt til renn der.

Enig

Even Northug er enig med sin sjef og sin lagkamerat.

– Det er synd at det blir slik, men nå er det sånn det er. Verdenscupen er viktig, og det er viktig å gå fort der også. Johannes har et ekstremt press på seg, og det blir bråk hvis han ikke leverer i VM. Dette er kanskje et av grepene han må ta, sa Northug.

Han sier at for hans del har NM alltid vært stort.

– Det å ta medalje betyr en del for meg. Det er ikke sånn at jeg kommer hit og gir faen i hvordan det går. Jeg synes at kritikken blir litt overdrevet. Vi er nå fem av seks fra sprintlaget på start i dag, og det er laget jeg er på. Det er bra. Det er ikke så ille som det framstilles som.