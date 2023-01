Fjerdeplass til Røiseland – Wierer vant sprinten på hjemmebane

Røiseland har gått få renn denne sesongen, men viste at hun nærmer seg VM-formen da hun var i ledelsen inn til den andre skytingen. Der ble det likevel en bom, og Røiseland endte på fjerdeplass i mål, 14,7 sekunder bak Wierer.

Det ble den beste norske plasseringen på en ellers svak dag for skiskytterkvinnene.

Ingrid Landmark Tandrevold fikk en fin start på løpet da hun skjøt fullt og var i nærheten av teten etter første skyting. På andre skyting sa det derimot stopp, og Tandrevold bommet hele fire ganger. Dermed endte Fossum-løperen helt nede på en 52.-plass.

Heller ikke Karoline Knotten fikk det helt til å stemme i høyden. Knotten bommet to ganger på første liggende og var dermed tidlig ute av kampen om de øverste plassene. På andre skyting hentet Vingrom-løperen seg inn og skjøt fullt. Det holdt til en 43.-plass.

Ragnhild Femsteinevik bommet tre ganger og endte på en 46.-plass i mål. Ida Lien fikk en dårlig start på løpet da hun falt på vei inn på første skyting. Med fire bom ble hun nummer 80.

Det var hjemmehåpet Wierer som håndterte høyden i best. Wierer og Elvira Öberg traff blink på alle ti skuddene, men svensken måtte se seg slått med 8,7 sekunder i sporet av sin italienske motstander.

Öberg fikk likevel ikke beholde andreplassen, for fra et sent startnummer skjøt franske Chloe Chevalier fullt. Franskmannen gikk lenge godt i sporet, men fikk det tøft på sisterunden. I mål endte hun som nummer to, 2,8 sekunder bak Wierer.

Helgens verdenscupkonkurranser er de siste før VM i Oberhof begynner 8. februar.