Rapport: Manchester City på inntektstoppen i verden

Deloitte har en årlig pengeliga for de største fotballklubbene i verden. Deres ferske rapport for 2021/22-sesongen viser at Erling Braut Haalands Manchester City tjente mest av alle klubbene i verden.

Det er andre året på rad de lyseblå fra Manchester topper den listen.

City hadde en inntjening på 7,8 milliarder kroner. Real Madrid følger på 2.-plass med 7,6 milliarder, mens Liverpool er nummer tre med 7,5 milliarder.

Liverpool er det laget som har klatrer flest plasser på årets liste. Forrige sesong la de seg inn på 7.-plass, men med Champions League-finale og gode prestasjoner i både hjemlig liga og cup, hoppet de forbi Barcelona, Bayern München, PSG og Manchester United.

Rapporten viser også at elleve av de 20 klubbene med størst inntjening kommer fra Premier League. La Liga og Serie A har tre representanter, Bundesliga to, mens bare PSG representerer Ligue 1.

Nytt av året har Deloitte også listet opp de 15 kvinnelagene med størst inntjening.

Den listen topper Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engens Barcelona (82 millioner kroner) foran Maria Thorisdottir og Vilde Bøe Riisas Manchester United (64 millioner) og Julie Blakstads Manchester City (54 millioner).