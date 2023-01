Elliotts drømmetreff sendte Liverpool videre – til mulig revansj mot Brighton

I det 13. minutt førte han ballen fra egen banehalvdel i høyt tempo på en kontring. Da ingen gikk på ham, fyrte han løs fra 25 meter. Ballen duppet over hjemmelagets keeper José Sa, som sto for langt ute til å kunne redde.

– Milly (James Milner) skrek «skyt», så jeg måtte prøve. Jeg har jobbet med å få opp antall målpoeng, og dette gir meg selvtillit, sa Elliott til BBC.

Det var et drømmetreff og akkurat det Jürgen Klopps lag trengte etter 0-3-smellen mot Brighton i ligaen sist helg. Seieren betyr at Liverpool skal tilbake til Brighton på jakt etter revansj i 4. runde søndag 29. januar.

Liverpool skapte ikke masse, men slapp heller ikke Wolverhampton til sjanser før langt ut i den andre omgangen.

– Det føles som en evighet siden vi hadde følelsen av å vinne og spille bra. Dette var reaksjonen vi ønsket, sa Klopp til BBC.

– Harveys mål var eksepsjonelt, og han kjempet hardt etter at han tidlig fikk en smell i ankelen.

Lidenskap

Det var spilt over halvannen omgang da Caoimhin Kelleher i Liverpool-målet måtte gjøre sin første redning. Da viste han derimot høy klasse ved å slå et frispark fra Ruben Neves over mål.

Noen minutter senere hadde Raúl Jiménez en stor sjanse på innlegg fra Adama Traoré, men Joe Gomez kom i veien. Hjemmelaget presset veldig for utligning mot slutten. På overtid kom Matheu Cunha til avslutning med hodet fra kort hold, men fikk ikke nok fart på ballen, og Kelleher reddet.

– Vi måtte kjempe hardt mot slutten etter å ha kontrollert kampen i lange perioder. Det var lidenskap og blokkerte skudd. En virkelig cupkamp, sa Klopp.

Aasgaard-scoring

Thelo Aasgaard ga Wigan ledelsen over Luton med et kjempeskudd i en annen omkamp tirsdag, men i motsetning til Elliott ble ikke nordmannen matchvinner. Luton utlignet få minutter senere, og i sjuende overtidsminutt ble Elijah Adebyo matchvinner for gjestene.

Bryan Fiabema fikk også spilletid i en FA-cupomkamp. Han kom inn for Forest Green 20 minutter før slutt. Da hadde Birmingham allerede vendt til 2-1-ledelse etter Ben Stevensons tidlige ledermål for laget som er tabelljumbo på nivå tre, og det sto seg kampen ut.

West Bromwich Albion slo Chesterfield 4-0.