Klæbo står over NM på Gjøvik: – Må prioritere hardt

Klæbo hadde planer om å gå sprinten på Gjøvik torsdag, før han deretter skulle forflytte seg til verdenscuprennene i italienske Livigno.

Tirsdag opplyser han gjennom en pressemelding fra Norges Skiforbund at sprintkonkurransen på Gjøvik må vike som følge av en sliten kropp. Trønderen tok en klar seier i Tour de Ski tidligere i januar.

– Jeg hadde som ambisjon å gå både NM-sprint torsdag og sprint i verdenscupen lørdag. Etter dagens økt må jeg bare innse at kroppen trenger mer tid til restitusjon etter en tøff Tour de Ski. Derfor må jeg prioritere hardt, og det betyr at jeg ikke går NM-sprinten på Gjøvik, sier Klæbo.

Trønderen legger til at han forstår at noen vil bli skuffet over valget, men at han noen ganger må ta vanskelige valg. Klæbo skal i høyden etter Livigno-konkurransene. I februar starter ski-VM i Planica.

Simen Hegstad Krüger mister også mesterskapet etter å ha pådratt seg koronasmitte.

Anne Kjersti Kalvå og Tiril Udnes Weng deltar heller ikke i NM. Kalvå er i gang med trening etter koronasykdom, mens Weng er forkjølet. Hun skal ikke gå i Livigno.

Det er fire konkurranser på Gjøvik: sprint, 10/15-kilometer, 15/30-kilometer med skibytte og stafett.