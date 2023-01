Nytt remismøte mellom Carlsen og Ding

Det var duket for storduell mellom verdensener Carlsen og verdenstoer Ding. Carlsen hadde møtt kineseren ti ganger tidligere i klassisk sjakk. Carlsen sto med én seier og resten hadde endt remis.

Nordmannen har dermed ennå til gode å vinne med hvite brikker mot kineseren. Den ene seieren med svarte brikker kom i en turnering Kroatia i 2019.

Mandagens parti var jevnt hele veien og endte med remis etter 37 trekk.

– Jeg fikk det litt som jeg ville etter åpningen. Stillingen er lik, men det er litt letter for hvit å spille. Det som var dårlig var at jeg gjorde to ganske banale taktiske feil, sa Carlsen til TV 2.

– Remis er det mest sannsynlige resultat med tanke på slik partiet ble og vår historie. Det var litt skuffende at jeg ikke greide å være mer presis, fortsatte han.

Jevn stilling

Nordmannen startet med et såkalt London-system i mandagens parti, men brukte veldig lang tid på sitt femte trekk. De to spillerne brukte også mye tid på sine neste ti trekk.

Ingen av duellantene greide å tilrive seg en fordel i partiet, og etter 37 trekk ble det remis som følge av trekkgjentakelse.

Dermed er Carlsen fortsatt ubeseiret på tre partier i årets turnering i Nederland. Nordmannen spilte remis i sitt første parti, men slo tyske Vincent Keymer i et langt parti søndag.

Åtte triumfer

Carlsen har vunnet turneringen i Wijk aan Zee åtte ganger, flere enn noen annen. Han er også tittelforsvarer etter fjorårets triumf.

I desember tok Carlsen verdensmestertittelen både i hurtig- og lynsjakk. Turneringen i Nederland blir spilt i klassisk sjakk og har høy status blant sjakkeliten.

Ding skal møte russiske Jan Nepomnjasjtsjij i kamp om VM-tittelen i Madrid i april. I neste runde i Nederland skal Carlsen ut mot hjemmehåpet Anish Giri med svarte brikker.