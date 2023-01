Norges Håndballforbund krever flere svar i dommersaken

Det kommer fram i en pressemelding der president Kåre Geir Lio uttaler seg.

– For sporten er det alltid uheldig når slike påstander kommer opp. Kampfiksing er en av de største truslene mot idretten. Vi kommer til å be EHF (Det europeiske håndballforbundet) om mer informasjon i denne saken. Samtidig må vi forholde oss til det EHF så tydelig sier, og det er at det ikke er funnet bevis for kampfiksing eller manipulasjon i de aktuelle kampene,

Landslagssjef Jonas Wille hadde denne kommentaren om saken under mandagens pressetreff i Polen.

– Vi må forholde oss til det de sier, og de som etterforsker får ta den jobben. Det er litt urettferdig å mene så mye om dette når vi ikke har noen som helst bakgrunn til å mene noe. Vi må stole på dem som etterforsker. Vi skal verken etterforske eller dømme. Det er ikke så mye å mene om det bortsett fra at vi forventer at det blitt tatt veldig alvorlig og at det blir etterforsket grundig.

Energi

Wille føler ikke at beskyldningene har ført til at hans egen tropp blir tappet for energi.

– Nei, det føler jeg absolutt ikke. Det har vært lite snakk om det, og det går slag i slag med ting vi gjør. Jeg tror at vi som gruppe er flinke til å gjøre noe med det vi kan gjøre noe med, sa Wille på spørsmål fra NTB.

Søndag meldte dansk TV 2 at håndballen er under etterforskning for mulig kampfiksing. Dommere er pekt ut for å ha påvirket resultatene i 26 kamper i 2016 og 2017. Det anerkjente selskapet Sportradar står bak analysene og skriver i en rapport at «det er tydelige tegn på kampfiksing».

Mange av disse oppgjørene har vært spilt i regi av Det europeiske håndballforbundet (EHF), blant annet i mesterligaen.

Avviser

To av de åtte utpekte parene deltar i VM. Det er snakk om dommere fra Kroatia og Nord-Makedonia.

– De (dommerne, red.) er hevet over enhver mistanke, inntil det er bevist at de er skyldige, skrev IHF til dansk TV 2 søndag.

De aktuelle dommerne har selv avvist alle beskyldninger og stiller seg uforstående til anklagene.

På vakt

Lio uttalte også dette i pressemeldingen. – Det er selvsagt umulig for Norges Håndballforbund å ha noen mening om de konkrete påstandene før vi vet mer. For oss er det viktig å bruke anledningen til å minne om at alle som har konkrete mistanker eller informasjon om kampfiksing eller ser annet mistenkelig som tyder på manipulasjon av sporten vår, varsler med én gang. Det er ingenting som tilsier at kampfiksing er noe utbredt problem i vår del av håndballverdenen, men vi må alltid være på vakt.

Et av de to mistenkte dommerparene er satt opp for å lede kampen Portugal og Ungarn i kveld.