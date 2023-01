Ruud håper å fortsette Grand Slam-suksessen: – Mye har endret seg

– Det blir en spennende turnering for min del. Som du sier så er jeg 2.-seedet i turneringen, noe som er litt surrealistisk. Det virket ikke mulig i fjor da jeg satt her for ett år siden og trakk meg fra turneringen, sier Ruud til NTB foran turneringsstart tirsdag.

I fjor spilte Ruud to Grand Slam-finaler, og selv om det ble tap i begge, har nordmannen skaffet seg viktig erfaring. I Melbourne venter svært tøff motstand om han skal gå hele veien. Ruud peker spesielt på Grand Slam-spesialistene Novak Djokovic og Rafael Nadal, i tillegg til russiske Daniil Medvedev.

– Selv om jeg er 2.-seedet, så ser jeg ikke nødvendigvis på meg selv som en av de aller største favorittene til å vinne. Det er mange andre store stjerner og kanoner her som Djokovic, Nadal og Medvedev. Jeg har aldri vært så høyt seedet i en Grand Slam, så det er veldig gøy, selvfølgelig.

Tsjekkisk motstand

Det er 22 år gamle Tomas Machac fra Tsjekkia som blir Ruuds første motstander. De to har aldri møttes før.

Machac er rangert som nummer 115 i verden. Ruud er på sin side nummer tre og er andreseedet i Melbourne ettersom verdensener Carlos Alcaraz er skadd.

– Han er en ganske ung spiller. Hver match på dette nivået er tøft, sier Ruud om motstanderen.

På pressekonferansen fikk nordmannen også spørsmål om hvordan det er å ikke bare tro, men også bevise for seg selv at det er mulig med suksess.

– Det er egentlig ikke så annerledes, for å være ærlig. Jeg prøver å holde meg ydmyk og vet at jeg trolig ikke kommer til å spille to Grand Slam-finaler hvert år resten av min karriere. Jeg ville elsket å gjøre det, og jeg skal prøve, men oddsene er ikke store for at det skjer, sier Ruud.

Fjerde runde

I fjor måtte han trekke seg etter å ha pådratt seg en ankelskade dagen før turneringsstart. Han sier han vil være godt fornøyd om han tangerer sitt beste Australian Open-resultat.

– Mye har endret seg etter at jeg trakk meg i fjor. Motstanden er så god at jeg ikke kan forvente å gjøre det bra hver gang jeg spiller. Kvartfinale er et bra resultat. Fjerde runde er mitt beste resultat her så langt, og om jeg kommer dit er jeg mer enn fornøyd, men samtidig er troen på å nå lengre der, avslutter Ruud.

Skulle nordmannen ta seg til finale, blir han verdensener.